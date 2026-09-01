Российский аналог Starlink провалился. В ISW рассказали о судьбе спутников "Рассвет"

Вторая партия российских спутников "Рассвет" не смогла подняться на нужную высоту в космосе. Это уже очередной провал Москвы в попытках быстро создать свой аналог Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Ни один спутник второй партии не долетел куда следует

Вторую партию из 16 спутников "Рассвет" запустили 19 июля. По состоянию на 31 августа ни один из них не достиг запланированной рабочей высоты в 550 километров. Данные приводят спутниковый трекер N2YO.

Большинство аппаратов оказались на высоте от 300 до 400 километров - это значительно ниже запланированных 870 километров. Некоторые спутники уже теряют орбиту, а по меньшей мере два, по имеющейся информации, направляются к вхождению в атмосферу Земли.

Проблема в том, что чем ниже летит спутник, тем короче у него срок работы. На малой высоте аппарат сильнее тормозит атмосферу, поэтому горючее тратится быстрее.

Из первой партии, запущенной 24 марта, на нужную высоту вышли 12 из 16 аппаратов. По состоянию на конец августа они все еще держатся на отметке 550 км.

Эти 12 спутников дают российским войскам до полутора часов связи с наземными терминалами дважды в сутки над территорией Украины.

Почему Россия спешит с развертыванием

Россия лишилась доступа к связи Starlink 1 февраля. Именно поэтому она сделала ставку на собственную систему "Рассвета" и, вероятно, ускорила сроки ее создания.

Провал второй партии свидетельствует, что Москва не была готова к такому темпу развертывания. Поэтому в ближайшее время следует ожидать новых задержек.

При этом уже имеющаяся группировка все равно представляет угрозу для Украины. Оно позволяет российским войскам точнее наводить дистанционно управляемые беспилотники даже в короткие окна, когда спутниковая связь работает.

Сколько спутников еще нужно России

Аэрокосмическая компания "Бюро 1440", разрабатывающая "Рассвет", заявляла о планах провести еще "десятки" запусков и добавить "сотни" новых аппаратов.

России требуется, по меньшей мере, от 200 до 300 трудоспособных спутников для стабильной круглосуточной связи над Украиной.

Достичь этого быстро в России вряд ли получится. Причина – нехватка ракет-носителей:

для запусков Россия использует дорогую и дефицитную ракету "Союз-2.1б"

с 2022 года произошло всего шесть-восемь запусков этой ракеты

при таком темпе Россия сможет вывести на орбиту максимум 128 спутников за четыре года

по состоянию на август 2026 года устойчивых рабочих высот достигли всего 37,5 процента запущенных аппаратов "Рассвет"

Украина бьет по производству и запускам

Украинские войска атаковали ракетно-космический центр "Прогресс" в ночь на 15 августа. Это предприятие выпускает ракеты-носители типа "Союз".

23 августа Украина также попыталась нанести удар по космодрому Плесецк – за два дня до того, как оттуда запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником ГЛОНАСС-К1 для российского аналога GPS.

Именно из Плесецкого Россия запускала обе партии спутников "Рассвет". Поэтому удары по этому объекту могут угрожать не только производству ракет, но и возможности России запускать новые аппараты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что проект "Рассвет" стоимостью около 6,1 миллиарда долларов реализует частная компания "Бюро 1440", за которой стоят ресурсы крупного X Holding и связи со спецслужбами России.