Обійти санкції. Російські багачі хочуть обміняти нерухомість у Лондоні на Дубай, - FT

Деякі російські багатії намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло в Дубаї. Таким чином вони хочуть обійти санкції, впроважені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як інформує видання, рієлтори в Еміратах вже котрий тиждень підряд користуються списком доступних варіантів, у списку яких, зокрема, є лондонський особняк вартістю 34 млн фунтів стерлінгів і апартаменти вартістю 8 млн фунтів стерлінгів.

"Їх пропонують росіяни, які готові обміняти свою лондонську нерухомість на нове місце проживання в Дубаї, уникаючи при цьому банківських переказів та фінансового контролю", - пише видання, посилаючись на дані рієлторів.

При цьому, як зазначається, російські багатії для "привабливості угоди" пропонують свою нерухомість у Лондоні за "великими знажками".

Однак натомість в Дубаї серед місцевих бізнесменів є сумніви і в організації подібних угод, і в попиті. Видання припускає, що резиденти ОАЕ навряд чи захочуть йти на ризик і укладати подібну угоду.

"Я дуже сумніваюся, що це може спрацювати: у Лондоні доведеться надати надто багато документів. Але це показує, як далеко вони (росіяни - ред.) готові зайти, щоб ухилитися від фінансової системи", - заявив бізнесмен із Дубая, якому список доступних у Лондоні варіантів показував рієлтор.

Раніше повідомлялося, що російські олігархи намагалися врятувати свої літаки від впливу санкцій ЄС і США, і заховати їх на час в Дубаї, але у зв'язку із забороною страхування та обслуговування бортів російських контрагентів, літаки не можуть літати, і змушені простоювати.

Детальніше про те, як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій і хто їй у цьому допомагає - писало РБК-Україна.