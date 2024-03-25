Российский посол не явился в МИД Польши после инцидента с ракетой

Что предшествовало

Напомним, 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг использовал 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 беспилотников.

Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. Она пролетела над Люблинским воеводством. Страна не попыталась сбить ракету, поскольку якобы была уверена, что она вернется на территорию Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер".

При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что мириться с такими действиями России нельзя и ракету необходимо было сбить.

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