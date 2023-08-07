Россияне обстреляли село под Харьковом: двое погибших, трое раненых

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", - рассказал он.

Обстрелы Кучеровки и Купянского района

Кучеровку Купянского района Харьковской области постоянно обстреливают российские оккупанты. В частности, в середине июля захватчики сбросили авиабомбу на Кучеровку, тогда ранения получил 74-летний мужчина. При этом, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, всю прошлую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ими ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.