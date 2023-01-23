Один из богатейших российских олигархов признал влияние санкций

Глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, что металлургический гигант пересматривает свою стратегию и налаживает более тесные связи с такими странами, как Китай, Турция и Марокко, из-за западных санкций в отношении российской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Потанин заявил российскому телеканалу РБК, что санкции "напрямую не влияют на жизнь компании, ее выживание, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе финансовые, и развитие тех рынков, на которых она традиционно присутствует".

"Сохранять их сложнее, а завоевывать новые дорого. Нам приходится со всем этим справляться", - добавил Потанин, исполнительный директор "Норникеля" и крупнейший акционер, владеющий 36% через свою холдинговую группу "Интеррос".

Комментарии Потанина стали редким признанием того, как западные санкции в связи с войной против Украины влияют на компанию, имеющую стратегическое значение для российской экономики и мировых рынков металлов, хотя сам "Норникель" не подвергается непосредственному воздействию этих мер.

Западные правительства воздерживаются от ударов по "Норникелю", помня о сбоях на рынках алюминия после того, как в 2018 году против соперника Потанина Олега Дерипаски и его группы "Русал" были введены санкции.

Потанин сказал, что его компания, крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, тем не менее, пострадала от "разрушительных" санкций из-за воздействия на логистические цепочки, платежные системы и возможность закупать новое оборудование.

По его словам, планы "Норникеля" по выходу на другие рынки были сорваны, что вынудило его сосредоточить свою инвестиционную политику на России и "дружественных" странах.

"Естественно, мы находим выходы из этой ситуации. Мы перестраиваем логистические цепочки в более дружественные страны. В первую очередь в Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны", - сказал он.

Потанин повторил мнение, высказанное им вскоре после начала войны, о том, что Россия не должна реагировать на санкции конфискацией или национализацией западных активов.

"Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того, чтобы применять к ним какие-то конфискации и другие жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу решить эту проблему самостоятельно", - сказал он.

"Панический исход иностранных компаний с нашего рынка привел к тому, что такие компании могли быть приобретены отечественными инвесторами на очень привлекательных условиях", - добавил Потанин, который сам заключил несколько сделок в первые недели войны, в том числе покупку "Росбанка" французского кредитора Societe Generale.