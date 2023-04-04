Российский миллиардер Алтушкин финансирует батальон воюющих на Донбассе "штурмовиков", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

По данным росСМИ, батальон "Урал" - штурмовое подразделение Минобороны РФ, воюющее в Луганской области, был создан Алтушкиным после закрытой встречи крупных бизнесменов с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре прошлого года.

"Урал" полностью спонсирует Алтушкин. Обеспечивает снаряжением и другим. Это его батальон", - сказал российский офицер Минобороны, принимавший участие в военных действиях в Украине. Также, по данным издания, это подтвердил президент фонда "Ветераны Урала" Виктор Ярков.

На встрече с Путиным представителям крупного бизнеса в России было предложено собрать и профинансировать добровольцев для отправки в Украину.

Глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что сначала российский батальон "Урал" по примеру ЧВК "Вагнера" пытался вербовать заключенных в местных колониях, но затем стал набирать ветеранов боевых действий.

Напомним, сегодня военные РФ из "Ураганов" обстреляли Курахово на Донбассе и повредили больницу.

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