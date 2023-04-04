Російський мільярдер Алтушкін фінансує батальйон "штурмовиків", які воюють на Донбасі, - ЗМІ

Власник "Російської мідної компанії" мільярдер Ігор Алтушкін є основним фінансовим спонсором російського батальйону "Урал", який воює проти українського народу на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

За даними росЗМІ, батальйон "Урал" - штурмовий підрозділ Міноборони РФ, який воює в Луганській області, був створений Алтушкіним після закритої зустрічі великих бізнесменів із російським диктатором Володимиром Путіним у вересні минулого року.

"Урал" повністю спонсорує Алтушкін. Забезпечує спорядженням та іншим. Це його батальйон", - сказав російський офіцер Міноборони, який брав участь у військових діях в Україні. Також, за даними видання, це підтвердив президент фонду "Ветерани Уралу" Віктор Ярков.

На зустрічі з Путіним представникам великого бізнесу в Росії запропонували зібрати та профінансувати добровольців для відправки в Україну.

Глава правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що спочатку російський батальйон "Урал" за прикладом ПВК "Вагнера" намагався вербувати ув'язнених у місцевих колоніях, але потім став набирати ветеранів бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ з "Ураганів" обстріляли Курахове на Донбасі та пошкодили лікарню.

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