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РФ из "Ураганов" обстреляла Курахово на Донбассе и повредила больницу (фото)

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Курахово, Вторник 04 апреля 2023 17:32
РФ из "Ураганов" обстреляла Курахово на Донбассе и повредила больницу (фото) Фото: РФ из "Ураганов" обстреляла Курахово (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты ночью обстреляли город Курахово в Донецкой области из РСЗО "Ураган". В результате вражеской атаки пострадало здание больницы и торговый комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Ночью Россия нанесла массированный удар по городу. Мишенью оккупантов стали объекты критической и социальной инфраструктуры. В частности, повреждено здание полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Удар случился в 01:10.

"Враг атаковал Курахово из реактивных систем залпового огня "Ураган". Разрушения получили пять зданий: больница, отдел полиции, торговый комплекс, почта и предприятие связи. Также повреждены три гражданских автомобиля", - добавили в полиции.

Напомним, что во вторник, 4 апреля, российские военные из РСЗО "Град" обстреляли город Украинск в Донецкой области.

Российская армия за минувшие сутки обстреляла несколько населённых пунктов Донецкой области. В результате атак врага четыре человека погибли, трое получили ранения.

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