Российский "Лукойл" хочет увеличить поставки нефти в Турцию. Reuters рассказало детали

Отмечается, что "Лукойл" предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании Socar кредит в размере 1,5 млрд долларов.

Это позволит турецкому нефтеперерабатывающему заводу STAR мощностью 200 000 баррелей в день снова перерабатывать российскую нефть.

Сделка даст "Лукойлу" еще одного клиента в непосредственной близости от российских портов после того, как большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов прекратили импортировать ее нефть в соответствии с санкциями ЕС.

Что известно об этом заводе в Турции

Турция не ввела санкции против России и продолжает импортировать российскую нефть и газ.

Однако этим летом нефтеперерабатывающему заводу STAR пришлось сократить импорт российской нефти из-за осложнений, вызванных международными финансовыми ограничениями на бизнес с РФ.

Издание сообщает, что в начале этого года нефтеперерабатывающий завод сократил импорт нефти марки "Юралс", а затем полностью приостановил закупки в августе-сентябре, заменив ее казахстанской нефтью KEBCO.

STAR закупал в среднем 100 000 баррелей в сутки нефти марки "Юралс" в 2022 году, но в этом году объем продаж ниже 50 000 баррелей в сутки.

Планы "Лукойла"

"Лукойл" начнет поставлять нефть марки "Юралс" на STAR с октября и, как ожидается, будет поставлять около 100 000 баррелей в сутки. Это эквивалентно половине мощности завода.

Три танкера, поставленные "Лукойлом" - Azure Celeste, Ocean Faye и Sea Fidelity - направляются в Турцию из Приморска после загрузки каждого по 100 000 тонн нефти "Юралс" в конце сентября и в начале октября.

"По словам одного из источников, танкеры являются первыми поставками в рамках нового соглашения о поставках", - пишет Reuters.

Потолок цен на российскую нефть

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного предела.

Однако, по данным Financial Times, России удалось избежать санкций G7 на большую часть своей нефти. Издание Spiegel сообщало, что, несмотря на действующие ограничения, Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз.