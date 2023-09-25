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Россия обходит ограничение цен G7 на большую часть своей нефти, - FT

Россия, Понедельник 25 сентября 2023 08:19
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Россия обходит ограничение цен G7 на большую часть своей нефти, - FT Фото: Россия обходит потолок цен на нефть в 60 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

России удалось избежать санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. Доходы Кремля от сырья увеличиваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, устойчивый рост цен на сырую нефть с июля до более чем 95 долларов за баррель в сочетании со снижением скидки на собственную нефть приведет к тому, что что доходы Кремля от нефти, вероятно, 2023 году будет составять как минимум на 15 млрд долларов больше, чем могло бы быть.

Согласно публикации FT, в которой анализируются данные о перевозках и страховании, в августе почти 75% всех морских поставок нефти из России осуществлялось без западной страховки, по сравнению с примерно 50% этой весной.

Рост означает, что Россия становится все более искусной в обходе ограничения цен на нефть, установленного странами "Большой семерки", в 60 долларов за баррель, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка, и наносит удар по попыткам Запада ограничить доходы России от продажи нефти, которые составляют большую часть бюджета Кремля после вторжения на Украину.

Хотя российский нефтяной сектор по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, включая заявления о нехватке внутреннего рынка нефтепродуктов и общее снижение объемов экспорта, цифры по-прежнему позволяют предположить, что в военный бюджет Владимира Путина будет поступать больше доходов от нефти, заключает отчет FT.

Потолок цен

Механизм G7 позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства, что покупка не превышает ценовой лимит в 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Идея была выдвинута Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом сбоев на рынке в результате запрета ЕС на российскую нефть.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы России.

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