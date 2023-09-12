Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Данные Федерального статистического управления Германии свидетельствуют о том, что страна не только продолжает импорт российской нефти, но и увеличила его.

Импорт из Индии в Германию "в основном состоял из газойлов, используемых для производства дизельного или печного топлива", – пояснили статистики.

Именно для производства газойлов Индия использует сырую нефть, закупаемую у России с начала войны.

Следует отметить, что Германия прекратила прямой импорт нефти из России после вторжения РФ в Украину. Кроме того, западные страны ввели тогда ограничение цены на российскую нефть. Однако, по информации SPIEGEL, этот механизм не работает так, как планировалось.

Потолок цен на российскую нефть

Напомним, что с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного предела.

Недавно исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд заявил, что ценовой лимит на российскую нефть, введенный США и их союзниками, продолжает работать. Это снизило доходы Кремля.

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