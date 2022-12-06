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Нефть дорожает после введения эмбарго и ценового потолка на сырье из России

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Токио, Вторник 06 декабря 2022 08:17
Нефть дорожает после введения эмбарго и ценового потолка на сырье из России Фото: Цены на нефть растут после введения санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефть дорожает во вторник, 6 декабря, после падения более чем на 3% на предыдущей сессии, поскольку введение санкций в отношении российской морской нефти ослабило опасения по поводу избыточного предложения, а ослабление ограничений Китая на COVID-19 укрепило перспективы спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 83,30 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,5% до 83,10 доллара за баррель.

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник зафиксировали самое большое дневное падение за две недели после того, как данные по сектору услуг США вызвали опасения, что Федеральная резервная система может продолжить агрессивное ужесточение политики.

"Большая семерка" установила максимальную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, стремясь ограничить возможности Москвы финансировать свою войну в Украине, но Россия заявила, что не будет соблюдать эту меру, даже если ей придется сократить добычу.

Предельная цена, которую должны обеспечить страны G7, Европейский Союз и Австралия, накладывается на эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю и аналогичные обязательства США, Канады, Японии и Великобритании.

В то время как рынок взвешивает влияние санкций на поставки из России, у побережья Турции образовался затор из нефтяных танкеров. При этом Анкара настаивала на новом подтверждении страховки для всех судов.

"Угроза потери защиты и страхования возмещения убытков (P&I) ограничит доступ России к рынку танкеров, сократив экспорт сырой нефти до 2,4 млн баррелей в сутки - на 500 тысяч баррелей в сутки ниже уровней, наблюдавшихся до вторжения России в Украину в конце февраля этого года,", - говорится в сообщении аналитиков Rystad Energy.

В Китае все больше городов ослабляют ограничения, связанные с COVID-19, что вселяет оптимизм в отношении увеличения спроса в крупнейшем в мире импортере нефти.

Но рост цен на нефть может оказаться хрупким, поскольку потребуется время, чтобы подтвердить устойчивое восстановление потребления в Китае, а также влияние российских санкций на предложение.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, снизила январскую официальную отпускную цену (OSP) на свою флагманскую нефть марки Arab Light для азиатских покупателей до 10-месячного минимума.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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