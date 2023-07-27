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Российский самолет в Сирии "опасно приблизился" к американскому БПЛА, - Белый дом

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Четверг 27 июля 2023 06:18
Российский самолет в Сирии "опасно приблизился" к американскому БПЛА, - Белый дом Фото: спикер Белого дома Джон Кирби (скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

В небе над Сирией российский военный истребитель совершил маневр на опасно близком расстоянии к американскому беспилотнику, который выполнял задание по целям террористической группировки "ИГИЛ".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы видели ранние сообщения о том, что на этой неделе второй российский истребитель пролетал в опасной близости от нашего беспилотника, выполняя задание по разгрому "ИГИЛ"", - сказал чиновник.

Так представитель Белого дома ответил на вопрос журналистов о недавнем инциденте в Сирии, когда самолет ВКС РФ повредил БПЛА США, и как Штаты классифицируют подобный случай.

Кирби отметил, что приближение РФ к американским беспилотникам и установка ракетных систем над ними во время обычной миссии против целей "ИГИЛ" "действительно нарушает установленные протоколы и международные нормы".

"Мы по-прежнему сосредоточены на миссии по разгрому "ИГИЛ", о чем свидетельствует наш недавний удар по лидеру "ИГИЛ" в Сирии в этом месяце. Итак, мы, безусловно, осведомлены о первоначальных сообщениях. Больше нечего поделиться по этому поводу", - заявил он.

Атака РФ на американский беспилотник

Напомним, 23 июля российский истребитель атаковал американский дрон сигнальными ракетами в небе над Сирией. Оператор дрона смог удержать БПЛА в воздухе и свернуть на базу.

В сети даже обнародовали видео атаки истребителя на дрон. На нем видно, что россияне сначала вели наблюдение за MQ-9 Reaper. Затем они, вероятно, сбросили на него топливо, а затем запустили сигнальные ракеты.

Добавим также, что 18 июля в Сирии российский истребитель Су-35 перехватил американский разведчик MC-12.

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