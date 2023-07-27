Російський літак у Сирії "небезпечно наблизився" до американського БПЛА, - Білий дім

У небі над Сирією російський військовий винищувач здійснив маневр на небезпечно близькій відстані до американського безпілотника, який виконував завдання по цілях терористичного угрупування "ІДІЛ".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Ми бачили ранні повідомлення про те, що цього тижня другий російський винищувач пролітав у небезпечній близькості від нашого безпілотника, виконуючи завдання з розгрому ІДІЛ", - сказав чиновник.

Так представник Білого дому відповів на запитання журналістів про недавній інцидент у Сирії, коли літак ПКС РФ пошкодив БПЛА США, та як Штати класифікують такий випадок.

Кірбі зазначив, що наближення РФ до американських безпілотників та встановлення ракетних систем над ними під час звичайної місії проти цілей "ІДІЛ" "справді порушує встановлені протоколи та міжнародні норми".

"Ми, як і раніше, зосереджені на місії з розгрому "ІДІЛ", про що свідчить наш недавній удар по лідеру "ІДІЛ" у Сирії цього місяця. Отже, ми, безумовно, поінформовані про початкові повідомлення. Більше нічого поділитися з цього приводу", - заявив він.

Атака РФ на американський безпілотник

Нагадаємо, 23 липня російський винищувач атакував американський дрон сигнальними ракетами в небі над Сирією. Оператор дрона зміг втримати БПЛА в повітрі і повернути на базу.

У мережі навіть оприлюднили відео атаки винищувача на дрон. На ньому видно, що росіяни спочатку вели спостереження за MQ-9 Reaper. Потім вони, ймовірно, скинули на нього паливо, а після того запустили сигнальні ракети.

Додамо також, що 18 липня у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.