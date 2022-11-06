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ЧВК "Вагнера" начала набор "ополченцев" в приграничных с Украиной областях, - росСМИ

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Воскресенье 06 ноября 2022 11:32
ЧВК "Вагнера" начала набор "ополченцев" в приграничных с Украиной областях, - росСМИ Фото: ЧВК "Вагнера" начала набор "ополченцев" в приграничных с Украиной областях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ЧВК "Вагнер" начала набирать "ополченцев" в двух приграничных с Украиной областях для их якобы "защиты". Будут содержаться такие "центры народного ополчения" региональным бизнесом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание 7х7.

Основатель группы российских наемников Евгений Пригожин заявил, что региональный бизнес будет еженедельно отправлять четверть работников на "службу в окопах". По его мнению, "центры народного ополчения" будут состоять из первой линии, лежащей на жителях региона.

Тем временем группа "Вакансии в ЧВК "Вагнер" уже начала набирать кандидатов.

"О создании таких "центров народного ополчения" стало известно еще в октябре. В Белгородской области представители ЧВК "Вагнера" уже начали строить противотанковые сооружения по типу "зубов дракона", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Пригожин получает все большее влияния на территории России.

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