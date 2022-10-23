Россияне строят "линию Вагнера", чтобы интегрировать Северский Донец в зону обороны, - разведка

Российские оккупанты строят оборонные противотанковые укрепления ("линию Вагнера") для того, чтобы интергировать реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдерживать быстрые контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки .

Так, 19 октября основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его команда инженеров строит большую укрепленную "линию Вагнера" обороны в оккупированной Россией Луганской области, и опубликовал карту, на которой показан запланированный масштаб проекта.

На снимках виден участок новой противотанковой обороны и системы окопов к юго-востоку от Кременной Луганской области.

"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то, скорее всего, работы направлены на интеграцию реки Северский Донец в зону обороны, частично следуя линиям контроля 2015 года", - сообщает разведка.

Как отмечают британцы, проект предусматривает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления.

Напомним, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видна так называемая "линия Вагера". Укрепление протяженностью 1,6 километра состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинуться на восток.

Кроме того, Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве РФ, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

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