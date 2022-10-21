Россияне строят на Донбассе собственную "линию Маннергейма": спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, россияне построили укрепление длиной 1,6 километра, которое состоит из четырех рядов цементных пирамид. Оккупанты надеятся, что такое сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинутся на восток.

Спутниковые снимки укреплений россиян (cnn.com)

Как отмечает СNN, в росСМИ уже прозвали такие сооружения "линией Вагнера". При этом из-за малой протяженности укрепления украинские военные могут просто обойти его.

Также в издании добавляют, что у россиян уже есть грандиозные планы насчет этих укреплений и они будут возводить их от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

"Укрепление такой длины протянется примерно на 217 километров", - рассказывают в издании.

Вероятные планы россиян по постройке противотанковых укреплений на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Отметим, что такие оборонительные сооружения похожи в определенной мере на линию Маннергейма, которая в 1920-1930 годы была возведена Финляндией для того, чтобы сдержать возможный наступательный удар СССР. Она представляла собой комплекс оборонительных сооружений, который включал противотанковые заграждения, похожие на те, которые сейчас строят россияне.