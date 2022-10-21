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Россияне строят на Донбассе собственную "линию Маннергейма": спутниковые снимки

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Пятница 21 октября 2022 23:05
Россияне строят на Донбассе собственную "линию Маннергейма": спутниковые снимки Иллюстративное фото: россияне строят на Донбассе собственную "линию Маннергейма" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское (Луганская область). Опубликованы спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, россияне построили укрепление длиной 1,6 километра, которое состоит из четырех рядов цементных пирамид. Оккупанты надеятся, что такое сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинутся на восток.

Спутниковые снимки укреплений россиян (cnn.com)

Как отмечает СNN, в росСМИ уже прозвали такие сооружения "линией Вагнера". При этом из-за малой протяженности укрепления украинские военные могут просто обойти его.

Также в издании добавляют, что у россиян уже есть грандиозные планы насчет этих укреплений и они будут возводить их от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

"Укрепление такой длины протянется примерно на 217 километров", - рассказывают в издании.

Россияне строят на Донбассе собственную &quot;линию Маннергейма&quot;: спутниковые снимкиВероятные планы россиян по постройке противотанковых укреплений на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Отметим, что такие оборонительные сооружения похожи в определенной мере на линию Маннергейма, которая в 1920-1930 годы была возведена Финляндией для того, чтобы сдержать возможный наступательный удар СССР. Она представляла собой комплекс оборонительных сооружений, который включал противотанковые заграждения, похожие на те, которые сейчас строят россияне.

Напомним, ранее стало известно, что россияне начали копать укрепления в районе Чаплинки (Херсонская область).

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