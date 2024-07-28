Российские военные корабли второй раз за полтора месяца прибыли на Кубу

Фото: российские военные корабли снова прибыли на Кубу (facebook com mod mil rus)

Российские военные корабли прибыли на Кубу в субботу, 27 июля. Это уже второй визит кораблей РФ в Кубу за последние полтора месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.