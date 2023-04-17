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Российский "Газпромбанк" углубляет связи с индийскими банками, - Reuters

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Понедельник 17 апреля 2023 18:53
Российский "Газпромбанк" углубляет связи с индийскими банками, - Reuters Фото: российский "Газпромбанк" усугубляет связи с индийскими банками (finbalance.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российский "Газпромбанк" расширил свои связи с банками в Индии, чтобы ускорить торговлю между двумя странами в национальных валютах, поскольку РФ в этом году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, торговля между Индией и Россией резко возросла после того, как Запад ввел санкции против страны-агрессора за ее вторжение в Украину в прошлом году, что изменило потоки нефти и других товаров.

"Мы много работали над тем, чтобы установить наш уровень партнерства с индийскими банками, и наши представители здесь много работали. Сейчас у нас есть инфраструктура, у нас есть платежи от банков... Это гораздо лучше, чем было три месяца назад", - сказала заместитель председателя правления "Газпромбанка" Елена Борисенко в интервью Reuters в кулуарах индийско-российского бизнес-диалога в Нью-Дели.

"Газпромбанк" является третьим по величине активов кредитором в России и ключевым каналом торговли российскими энергоносителями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировали нефтеперерабатывающие заводы, что они не будут производить платежи за нефть, купленную сверх установленного предела в 60 долларов.

Также ранее мы писали, что продажа российской нефти в Индию в прошлом году выросла в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером.

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