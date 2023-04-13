Крупнейшие банки Индии отказались проводить сделки с российской нефтью дороже 60 долларов

Государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировали нефтеперерабатывающие заводы, что они не будут проводить платежи за нефть, купленную сверх установленного лимита в 60 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил руководитель НПЗ завода, участвовавший в поиске финансирования для закупок российской нефти, банки внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Индия наряду с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после вторжения на Украину. Индия воспользовалась скидками, закупив рекордные объемы. Россия стала главным поставщиком, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на условиях доставки с учетом логистики и других затрат, банки требуют подробностей о так называемых свободных ценах на борту, чтобы убедиться, что они не превышают 60 долларов за баррель. Этот уровень освобождает их от санкций Европейского Союза, которые запрещают использование судоходных услуг, банковских операций и страхования от членов блока.

Россия по-прежнему может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если не будет пользоваться услугами и судами G7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ шокировал рынки после объявления о неожиданном сокращении добычи. Brent - международный эталон - вырос на 8% после этого решения и сейчас торгуется выше 87 долларов за баррель.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эталонная цена поднимется выше 95 долларов за баррель, это приведет к тому, что цены на нефть от производителя ОПЕК+ превысят предельный уровень, сказал руководитель НПЗ. Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи сказал, что компании могут обратиться к другим индийским банкам, у которых мало зарубежных операций и которые готовы обрабатывать платежи, не опасаясь проблем от США.

Рост цен на нефть может осложнить подписание долгосрочных контрактов на поставку с российскими поставщиками. Indian Oil Corp., крупнейшая в стране государственная нефтеперерабатывающая компания, уже подписала соглашение с ПАО "Роснефть", но другим более мелким переработчикам трудно вести переговоры по контрактам.

Торговля сырой нефтью выше установленного лимита может привести к сокращению количества танкеров, желающих перевозить грузы, что ограничит российские потоки в Индию, считает Серена Хуанг, аналитик Vortexa Ltd. Меньший флот также повысит стоимость фрахта и сделает экономику менее привлекательной.