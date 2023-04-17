Російський "Газпромбанк" поглиблює зв'язки з індійськими банками, - Reuters

Російський "Газпромбанк" розширив свої зв’язки з банками в Індії, щоб прискорити торгівлю між двома країнами в національних валютах, оскільки РФ цього року стала найбільшим постачальником нафти до Індії.

Як зазначає агенство, торгівля між Індією та Росією різко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти країни-агресора за її вторгнення в Україну минулого року, що змінило потоки нафти та інших товарів.

"Ми багато працювали над тим, щоб встановити наш рівень партнерства з індійськими банками, і наші представники тут багато працювали. Зараз у нас є інфраструктура, у нас є платежі від банків ... Це набагато краще, ніж було три місяці тому", - сказала заступниця голови правління "Газпромбанку" Олена Борисенко в інтерв'ю Reuters в кулуарах індійсько-російського бізнес-діалогу в Нью-Делі..

"Газпромбанк" є третім за величиною активів кредитором в Росії й ключовим каналом торгівлі російськими енергоносіями.