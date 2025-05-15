В НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии

НАТО и Таллинн находятся в тесном контакте и координируют действия после инцидента в Балтийском море, во время которого российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции в Анталии.

"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому поводу и координируют действия, чтобы точно знать, что происходит", - заявил Рютте и добавил, что союзники по НАТО будут действовать коллективно в вопросе обеспечения безопасности для стран-членов Альянса в Балтийском регионе.

В частности генеральный секретарь НАТО напомнил, что Альянс имеет миссию, которая касается воздушного патрулирования в Балтии, а также Baltic Sentry, которая занимается защитой критической подводной инфраструктуры региона.