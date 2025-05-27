Россия сопровождает "теневой флот" в Балтии военными кораблями: Финляндия обеспокоена

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире Yle.

"Российское военное присутствие в регионе было всегда... Однако новое в текущей ситуации то, что Россия сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива. При этом задействованы военные корабли и вооруженные силы", - сказал Хяккянен.

В то же время, в ВМС Финляндии также заявили, что заметили рост военного трафика в Финском заливе. Хяккянен добавил, что пока не видит в этом непосредственной угрозы для Финляндии.

"Но то, что Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это факт", - заявил он.