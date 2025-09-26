ua en ru
Российский дрон взорвался рядом с Южноукраинской АЭС: в МАГАТЭ бьют тревогу

Украина, Пятница 26 сентября 2025 09:23
Российский дрон взорвался рядом с Южноукраинской АЭС: в МАГАТЭ бьют тревогу Фото: дроны также повредили линию электропередач АЭС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Сбитый российский беспилотник взорвался примерно в 800 метрах от периметра Южноукраинской атомной электростанции. В МАГАТЭ встревожены инцидентом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси получил информацию о взрыве дрона неподалеку Южно-Украинской АЭС от команды агентства, которая находится на объекте.

По словам Гросси, команда агентства из помещения неподалеку от АЭС слышала стрельбу и взрывы около 01:00 ночи 25 сентября. Утром эксперты посетили место падения одного из дронов и увидели воронку размером четыре квадратных метра и глубиной около одного метра.

"Опять беспилотники пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент, произошедший прошлой ночью, не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти", - заявил Рафаэль Гросси.

Известно, что в результате взрыва повреждены близлежащие металлические конструкции и выбиты окна в автомобилях поблизости. Также повреждена линия электропередач напряжением 150 киловольт. Она не была подключена к станции, поэтому на ядерную безопасность это не повлияло.

Сообщается также, что никто не травмировался.

Гендиректор МАГАТЭ призвал обе стороны проявить максимальную военную сдержанность вокруг всех важных ядерных объектов

Отметим, что в тот же день было зафиксировано 22 дрона в зоне мониторинга - некоторые из них приближались на расстояние около 500 метров.

Южноукраинская АЭС - одна из трех действующих атомных электростанций Украины. Сейчас три ее энергоблока работают на полную мощность.

Ранее в МАГАТЭ также сообщали о дронах, которые кружили неподалеку от Южноукраинской АЭС. Беспилотники фиксировали в течение трех ночей в неделю - они пролетали всего в нескольких километрах от АЭС.

Как сообщалось, на Запорожской атомной электростанции уже второй день подряд продолжается блэкаут из-за действий врага.

23 сентября в результате очередной провокации со стороны РФ была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Как сообщили в "Энергоатоме", такой блэкаут - серьезное нарушение условий нормальной эксплуатации станции, поскольку он может привести к аварии.

