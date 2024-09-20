Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали дроны, - МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение трех ночей в неделю фиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.