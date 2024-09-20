ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали дроны, - МАГАТЭ

Пятница 20 сентября 2024 20:18
UA EN RU
Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали дроны, - МАГАТЭ Фото: Южноукраинская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение трех ночей в неделю фиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждениях станции или каких-либо жертвах не сообщалось", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что команде МАГАТЭ пришлось прятаться в укрытие в течение двух из этих ночей, в том числе поздно вечером в среду, 18 сентября, когда были слышны беспилотники и выстрелы.

Российские дроны летают у украинских АЭС

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу всей Европе.

В частности, недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

На днях стало известно, что МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Надзирателей отправят на объекты инфраструктуры, которые имеют влияние на безопасность АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ АЭС Война в Украине Дрони
NEWS
Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики с помощью Patriot и производство ракет
Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики с помощью Patriot и производство ракет
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти