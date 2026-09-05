ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российский дрон ударил по дому на Харьковщине и убил трех человек, среди них ребенок

22:05 05.09.2026 Сб
2 мин
Дом полностью уничтожен, на месте загорелся пожар
aimg Сергей Козачук
Российский дрон ударил по дому на Харьковщине и убил трех человек, среди них ребенок Фото: оккупанты ударили дроном по дому в Чугуеве (facebook.com/DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российского удара дроном по Чугуеву Харьковской области погибли три человека, среди которых 11-летний мальчик. Также получила ранение 40-летняя женщина.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеского удара

Российский БпЛА попал в частный жилой дом в Чугуеве. В результате атаки здание полностью разрушено.

Также повреждения получили гараж и хозяйственная постройка, а на месте "прилета" вспыхнул пожар.

Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.

Информация о жертвах

Сначала было известно о двух погибших, однако во время обследования территории спасатели и правоохранители обнаружили еще одну жертву.

По уточненным данным ОВА, в результате удара погибли - 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 45-летний мужчина.

Специалисты продолжают обход территории для выявления возможных пострадавших и ликвидируют последствия атаки.

Предыдущие обстрелы Чугуева

Напомним, что российские оккупационные войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре города.

В начале августа враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чугуеве, в результате чего город частично поглотил блекаут.

Кроме того, 9 июня Харьковщина подверглась массированной ракетно-дроновой атаке. Тогда в результате удара по Чугуеву погибли три человека, среди которых была беременная женщина, а в Харькове получили ранения еще 15 человек.

Также в прошлом году во время вражеских ракетных обстрелов в Чугуеве вспыхнуло здание гражданского предприятия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чугуев Харьков Война в Украине Атака дронов Российская Федерация
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень