Украинский омбудсмен призвал принять санкции в отношении российского Красного Креста

Российский Красный крест нужно исключить из Международного движения Красного креста и Красного полумесяца и запретить использовать его эмблему. Основанием для этого является сбор средств, который РКК объявил в поддержку семей мобилизованных оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

Омбудсмен направил заявление в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца и Международный комитет Красного креста с четкими требованиями. Он настаивает на необходимости признания деятельности РКК нарушающей Женевские конвенции и устав МФОКК, а также: исключить Российский Красный крест из Международного движения Красного креста и Красного полумесяца (МФОКК, МККК);

запретить использование эмблемы Красного креста и Красного полумесяца из-за имитации деятельности согласно принципам Международного движения, вероломства и неправомерного ее использования;

прекратить международное финансирование Российского Красного креста и МККК в Российской Федерации.