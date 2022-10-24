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Украинский омбудсмен призвал принять санкции в отношении российского Красного Креста

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 19:55
Украинский омбудсмен призвал принять санкции в отношении российского Красного Креста Фото: омбудсмен Украины призвал к санкциям против РКК (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский Красный крест нужно исключить из Международного движения Красного креста и Красного полумесяца и запретить использовать его эмблему. Основанием для этого является сбор средств, который РКК объявил в поддержку семей мобилизованных оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

Омбудсмен направил заявление в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца и Международный комитет Красного креста с четкими требованиями.

Он настаивает на необходимости признания деятельности РКК нарушающей Женевские конвенции и устав МФОКК, а также:

  • исключить Российский Красный крест из Международного движения Красного креста и Красного полумесяца (МФОКК, МККК);
  • запретить использование эмблемы Красного креста и Красного полумесяца из-за имитации деятельности согласно принципам Международного движения, вероломства и неправомерного ее использования;
  • прекратить международное финансирование Российского Красного креста и МККК в Российской Федерации.

Напомним, что 17 октября представители Красного креста не приехали на линию разграничения, где должна была состояться встреча с украинской делегацией. В тот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не видит готовности МККК сделать все возможное для защиты украинских пленных.

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