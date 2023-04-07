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Российским депутатам запретили выезжать из страны без разрешения премьера, - росСМИ

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Россия, Пятница 07 апреля 2023 21:37
Российским депутатам запретили выезжать из страны без разрешения премьера, - росСМИ Фото: российский премьер Михаил Мишустин (flickr.com sf_press)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 апреля, премьер России Михаил Мишустин запретил российским депутатам уезжать из страны без его разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росийское СМИ The Bell.

Мишустин закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства. С сегодняшнего дня российские чиновники могут выезжать за границу только по официальным делам. Кроме того, депутатам для выезда нужно будет получить разрешение премьера.

Однако отмечается, что на администрацию Кремля этот запрет не распространяется.

Напомним, на днях мы сообщали, что российские службы безопасности конфискуют загранпаспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить поездки за границу.

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