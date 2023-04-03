Кремль отбирает паспорта у высокопоставленных чиновников, чтобы остановить дезертирство
Российские службы безопасности конфискуют заграничные паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить поездки за границу, поскольку паранойя по поводу дезертирства распространяется по режиму Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Службы безопасности ужесточили требования к поездкам в госсекторе, требуя сдачи паспортов от некоторых видных деятелей и бывших чиновников, сообщили несколько человек, знакомых с этим вопросом.
Ужесточение правил до норм советской эпохи отражает глубокое подозрение Кремля и ФСБ в отношении лояльности российской гражданской элиты, многие из которых в частном порядке выступают против войны на Украине и недовольны ее влиянием на их образ жизни.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для некоторых, кто работает в "чувствительных" сферах. "Для этого существуют более строгие правила", - сказал он Financial Times.
"Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках. С началом спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", - добавил он.
Напомним, по данным британской разведки, с начала российского вторжения в Украину в отношении российских государственных служащих действуют все более жесткие ограничения на поездки за границу. Меры предприняты для предотвращения бегства или дезертирства.
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