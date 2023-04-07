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Російським депутатам заборонили виїжджати з країни без дозволу прем'єра, - росЗМІ

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Росія, П'ятниця 07 квітня 2023 21:37
Російським депутатам заборонили виїжджати з країни без дозволу прем'єра, - росЗМІ Фото: російський прем'єр Михайло Мішустін (flickr.com sf_press)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 квітня, прем'єр Росії Михайло Мішустін заборонив російським депутатам виїжджати з країни без його дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ The Bell.

Мішустін закрив вільний виїзд із країни високопоставленим чиновникам уряду. Від сьогодні, російські чиновники можуть виїжджати за кордон лише в офіційних справах. Крім того, депутатам для виїзду потрібно буде отримати дозвіл прем'єра.

Проте зазначається, що на адміністрацію Кремля ця заборона не поширюється.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що російські служби безпеки конфіскують закордонні паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти поїздкам за кордон.

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