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УЕФА отказался от позорной идеи вернуть Россию в соревнования

Вторник 10 октября 2023 14:13
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УЕФА отказался от позорной идеи вернуть Россию в соревнования Фото: УЕФА дал задний ход в ситуации с баном для России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций под давлением ряда организаций решил не реализовывать план по возвращению российских юношеских команд на международную арену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сборные России U-17 и дальше не смогут выступать под эгидой УЕФА. Союз объяснил возвращение к предыдущему статусу невозможностью найти "техническое решение, позволяющее российским командам играть".

В кулуарах, однако, отказ УЕФА от отмены полного запрета связали с бойкотом ряда ассоциаций. Вслед за Украиной встречаться с российскими сборными отказалась Англия, Польша, Швеция и другие. В частности, скандинавы пообещали заблокировать участие женской сборной России в Евро-2024 среди 17-летних.

УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России в конце сентября. По замыслу функционеров сборные U-17 могли снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

Ранее президент УЕФА Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену. В частности, российские клубы не выступают в еврокубках, а сборная не попала в квалификацию к Евро-2024. Параллельно ФИФА выгнала Россию из отбора к ЧМ-2022.

К слову, ранее Украина решила бойкотировать ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси.

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