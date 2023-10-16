Футбол под прикрытием: как РФ находит соперников сборной взамен на поддержку в войне

Несмотря на войну в Украине и ограничения УЕФА, сборная России находит желающих с ней сыграть. Правда, за определенные политические и финансовые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

После полномасштабного вторжения в Украину, УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах.

Сборная Камеруна, на прошлой неделе, стала лишь второй сборной, посетившей Россию с февраля 2022 года. До этого, в марте 2023 года, в страну приезжал Ирак.

Поездка Камеруна в Москву на этой неделе была неслучайной. Президент Поль Бийя посетил Санкт-Петербург в августе, чтобы закрепить военные соглашения, которые были подписаны в апреле 2022 года, и подтвердил поддержку России в войне в Украине.

“Если вы посмотрите на Камерун, игра с Россией должна была состояться ранее в этом году, но не состоялась. Тем временем произошел важный государственный визит президента Камеруна в Россию летом, который, вероятно, включал в себя некоторые осторожные переговоры.", - объясняет Чедвик.

Приезд Камеруна в Москву стал крупнейшим спортивным событием России с начала войны в Украине. Соперник, который участвовал в восьми из последних 11 чемпионатов мира, стал достойным из всех, с кем ранее играла Россия.

“Я бы рассматривал этот футбольный матч как результат этого. Есть игры внутри игр, вот что происходит. Россия и Путин всегда очень рады играть в игры внутри игр ”.

Кения - еще одна африканская страна, с которой укрепляются связи. В марте после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Найроби было подписано торговое соглашение, при этом Кения является крупным импортером удобрений и зерна.

Турция, член НАТО, принимает у себя матч с Кенией во вторник в Анталье, прибрежном городе, традиционно популярном среди российских туристов. 12 месяцев назад игра России в европейском форпосте могла показаться немыслимой.

“Между Турцией и Россией особые отношения. С одной стороны, Турция является членом НАТО. Но, с другой стороны, отношения между Анкарой и Москвой достаточно хорошие", - объясняет профессор спорта и геополитической экономики Симон Чедвик.

"Друзья" России

Несмотря на то, что Запад осуждает Россию, у нее остается много друзей. За последние 13 месяцев состоялись матчи против соседних Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, затем в марте соперниками стали Иран и Ирак, - две другие страны, знакомые с изоляцией от Запада.

Также в этом сезоне уже состоялись товарищеские матчи с Египтом среди юношей до 23 лет и Катаром.

Визит Камеруна стал седьмым товарищеским матчем России против команды высшего уровня со времен вторжения в Украину, и, с одобрения УЕФА и Федерации футбола Африки (CAF). Игра даже учитывалась в рейтинге ФИФА, где Россия в настоящее время занимает 39-е место.

Напомним, ранее УЕФА отозвал разрешение на допуск к соревнованиям юношеской сборной России (U17). Бойкот поддержали большинство европейских стран и они попросили вынести этот вопрос на обсуждение.

К слову, разрешение на матчи юношеских сборных России было получено с нарушением протокола. Именно этот фактор вызвал негативную реакцию европейских представителей.