ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия планирует перебросить свой полк из Сирии в Украину, - Генштаб

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 18:53
Россия планирует перебросить свой полк из Сирии в Украину, - Генштаб Фото: Россия планирует перебросить свой полк из Сирии в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты приняли решение о переброске своего парашютно-десантного полка из Сирии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, россияне хотят перебросить своих солдат из Сирии из-за провала скрытой мобилизации.

"Руководством российской федерации принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их дальнейшей подготовки к переброске на территорию Украины", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что россияне отправляют своих призывников на фронт под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

Также мы писали, что россияне могут усилить принудительную "мобилизацию" во временно оккупированном Мариуполе на фоне успеха ВСУ на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
DAILY
Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации
Анастасия Рокитна, Виталий Носач Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации