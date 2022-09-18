Росіян відправляють на фронт під виглядом набору до охорони чи техпідрозділів, - Генштаб

Фото: росіян відправляють на фронт під виглядом набору до охорони або техпідрозділів (Getty Images)

Росія намагається заповнити втрати на фронті за рахунок мобілізації під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .