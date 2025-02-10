Российских солдат наказывают отправкой на штурм островов в Херсонской области, - партизаны

Штурм островов

Напомним, еще в декабре прошлого года движение АТЕШ писало о том, что российские солдаты стали специально ломать свои лодки, чтобы не штурмовать острова в Херсонской области.

Также оккупанты передают украинским защитникам координаты своих баз и мест, где хранятся запасы горючего.

При этом в конце декабря спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказывал, что россияне фактически ежедневно пытаются совершить высадку на островах в Херсонской области. Но вся эта зона находится под огневым контролем украинских защитников.

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