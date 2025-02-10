Российских солдат наказывают отправкой на штурм островов в Херсонской области, - партизаны

Российские командиры отправляют солдат на штурмы островов Днепра в качестве наказания. Это касается тех оккупантов, которые провинились, и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.
Как пишет АТЕШ, агенты движения из 61-й российской бригады морской пехоты сообщают, что штурм островов в Херсонской области становится способом наказания для солдат.
Командиры отправляют на острова провинившихся, нарушителей дисциплины, а также тех, кто отказывается давать деньги на "общак" подразделений.
При этом десант на острова становится все более сложным, поскольку у россиян ломаются лодки и гидроциклы. Такое боевое задание фактически является "дорогой в один конец". Поэтому солдаты пытаются подкупать командиров, чтобы их не отправляли на острова.
Напомним, еще в декабре прошлого года движение АТЕШ писало о том, что российские солдаты стали специально ломать свои лодки, чтобы не штурмовать острова в Херсонской области.
Также оккупанты передают украинским защитникам координаты своих баз и мест, где хранятся запасы горючего.
При этом в конце декабря спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказывал, что россияне фактически ежедневно пытаются совершить высадку на островах в Херсонской области. Но вся эта зона находится под огневым контролем украинских защитников.
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