UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Російських солдатів карають відправкою на штурм островів у Херсонській області, - партизани

Ілюстративне фото: для солдатів РФ вигадали покарання за провини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські командири відправляють солдатів на штурми островів Дніпра у якості покарання. Це стосується тих окупантів, які завинили, і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар АТЕШ у Telegram.

Як пише АТЕШ, агенти руху з 61-ї російської бригади морської піхоти повідомляють, що штурм островів у Херсонській області стає способом покарання для солдатів.

Командири відправляють на острови тих, хто провинився, порушників дисципліни, а також тих, хто відмовляється давати гроші на "общак" підрозділів.

При цьому десант на острови стає дедалі складнішим, оскільки в росіян ламаються човни та гідроцикли. Таке бойове завдання фактично є "дорогою в один кінець". Тому солдати намагаються підкуповувати командирів, щоб їх не відправляли на острови.

Штурм островів

Нагадаємо, ще в грудні минулого року рух АТЕШ писав про те, що російські солдати стали спеціально ламати свої човни, щоб не штурмувати острови в Херсонській області.

Також окупанти передають українським захисникам координати своїх баз і місць, де зберігаються запаси пального.

При цьому наприкінці грудня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідав, що росіяни фактично щодня намагаються здійснити висадку на островах у Херсонській області. Але вся ця зона перебуває під вогневим контролем українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійська РФВійна в Україні