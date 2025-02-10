Російських солдатів карають відправкою на штурм островів у Херсонській області, - партизани

Штурм островів

Нагадаємо, ще в грудні минулого року рух АТЕШ писав про те, що російські солдати стали спеціально ламати свої човни, щоб не штурмувати острови в Херсонській області.

Також окупанти передають українським захисникам координати своїх баз і місць, де зберігаються запаси пального.

При цьому наприкінці грудня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідав, що росіяни фактично щодня намагаються здійснити висадку на островах у Херсонській області. Але вся ця зона перебуває під вогневим контролем українських захисників.

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