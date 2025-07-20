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В российских магазинах продают яблоки из Северной Кореи, - FT

Пхеньян, Воскресенье 20 июля 2025 14:13
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В российских магазинах продают яблоки из Северной Кореи, - FT Фото: в Россиии продают яблоки из Северной Кореи (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Яблоки КНДР начали появляться на полках российских супермаркетов. Экспортеры из Северной Кореи планируют выйти на российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, углубленное коммерческое сотрудничество между Россией и Северной Кореей расширяется и выходит за пределы военной поддержки Пхеньяном полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Это произошло через год после того, как диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о новом стратегическом партнерстве.

Financial Times отмечает, что в последние месяцы северокорейские рыболовные лодки зашли в воды у дальневосточного побережья России, а производители продукции из КНДР от варенья и колбас до пива и аккордеонов зарегистрировали торговые марки в федеральной службе интеллектуальной собственности России.

РФ также строит автомобильный мост через реку Тюмень вдоль сухопутной границы с КНДР стоимостью 100 млн долларов. Кроме того, разрабатываются планы по восстановлению железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном длиной 10 тысяч км.

В течение прошлого года руководители северокорейских университетов встречались со своими российскими коллегами во Владивостоке, северокорейские спортсмены соревновались в России, а российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.

КНДР воюет против Украины

Осенью прошлого года Северная Корея направила свои войска в Россию, которые были впоследствии развернуты в Курской области и привлечены к боевым действиям против Украины. По оценкам южнокорейской разведки, к войне привлекли не менее 10 тысяч северокорейских солдат.

Недавно Кремль впервые официально признал участие в войне северокорейских сил, и Пхеньян подтвердил это впоследствии.

Кроме человеческих ресурсов, Северная Корея активно вооружает Россию - предоставляет боеприпасы, артиллерию, а также баллистические ракеты, которые оккупанты используют для обстрелов Украины.

Также, по данным разведки, КНДР готовит к отправке новое подкрепление своих войск. Как сообщает CNN, Северная Корея может направить еще 30 тысяч военных.

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