В российских магазинах продают яблоки из Северной Кореи, - FT

Яблоки КНДР начали появляться на полках российских супермаркетов. Экспортеры из Северной Кореи планируют выйти на российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, углубленное коммерческое сотрудничество между Россией и Северной Кореей расширяется и выходит за пределы военной поддержки Пхеньяном полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Это произошло через год после того, как диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о новом стратегическом партнерстве.

Financial Times отмечает, что в последние месяцы северокорейские рыболовные лодки зашли в воды у дальневосточного побережья России, а производители продукции из КНДР от варенья и колбас до пива и аккордеонов зарегистрировали торговые марки в федеральной службе интеллектуальной собственности России.

РФ также строит автомобильный мост через реку Тюмень вдоль сухопутной границы с КНДР стоимостью 100 млн долларов. Кроме того, разрабатываются планы по восстановлению железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном длиной 10 тысяч км.

В течение прошлого года руководители северокорейских университетов встречались со своими российскими коллегами во Владивостоке, северокорейские спортсмены соревновались в России, а российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.