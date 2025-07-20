У російських магазинах продають яблука з Північної Кореї, - FT

Яблука КНДР почали з'являтися на полицях російських супермаркетів. Експортери з Північної Кореї планують вийти на російський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, поглиблена комерційна співпраця між Росією та Північною Кореєю розширюється та виходить за межі військової підтримки Пхеньяном повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Це сталося через рік після того, як диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин уклали договір про нове стратегічне партнерство.

Financial Times зазначає, що останніми місяцями північнокорейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя Росії, а виробники продукції з КНДР від варення та ковбас до пива та акордеонів зареєстрували торгові марки у федеральній службі інтелектуальної власності Росії.

РФ також будує автомобільний міст через річку Тюмень вздовж сухопутного кордону з КНДР вартістю 100 млн доларів. Крім того, розробляються плани щодо відновлення залізничного сполучення між Москвою та Пхеньяном довжиною 10 тисяч км.

Протягом минулого року керівники північнокорейських університетів зустрічалися зі своїми російськими колегами у Владивостоці, північнокорейські спортсмени змагалися в Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні.