В российских Химках масштабный пожар в цехе, есть угроза взрыва газовых баллонов (видео)

Около 9 утра площадь возгорания составляла около 2 тысяч квадратных метров, впрочем, позже она выросла до 5 тысяч. На месте сейчас работают оперативные службы.

"Есть угроза взрыва газовых баллонов, которые находятся внутри здания", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что пожар якобы был локализован. Пострадавших нет.

Фото: в российских Химках масштабный пожар в цехе, угроза взрыва газовых баллонов (t.me/bazabazon)

Взрывы и пожары в России

С начала полномасштабной войны взрывы и пожары на российских объектах становятся все более привычным явлением. В частности Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) также неоднократно реализовывали операции по поражению аэродромов, нефтеперерабатывающих заводов и подстанций страны-террориста.

На днях в России жаловались на "прилет" по подстанции Масличного комбината в Судже Курской области. В частности, недавно была поражена нефтебаза в Краснодарской области, в результате чего произошел масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.