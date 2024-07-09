В России жалуются на "прилет" по подстанции комбината в Курской области (видео)

Россияне жалуются на "прилет" по подстанции Масличного комбината в Судже Курской области. Пока там пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что количество пострадавших в результате удара уточняется.

В частности, враг утверждает и об атаке на две заправки. Согласно данным российского Telegram-канала, на первой заправке загорелись бензиновые колонки, в результате чего огонь начал приближаться к резервуарам с топливом.

На второй заправке без серьезных последствий.

Взрывы на территории России

"Хлопок" на территории России становится все более привычным явлением. Украинские бойцы регулярно наносят удары по объектам врага, в том же числе аэродромах, нефтеперерабатывающих заводах или подстанциях. Как пример, сегодня, 9 июля, взрывы раздавались в трех регионах страны-террориста. Согласно данным РБК-Украина, "взрывная ночь" была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки (ГУР).

Также недавно были поражены нефтебазы в Краснодарской области. Тогда же поднялся масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.