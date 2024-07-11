UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (відео)

Фото: у російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (t.me/bazabazon)
Автор: Сергій Пишкін

У Хімках Московської області Росії сталась масштабна пожежа в цеху із виробництва керамічної плитки. Існує загроза вибуху газових балонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Близько о 9 ранку площа загоряння становила близько 2 тисяч квадратних метрів, втім, пізніше вона зросла до 5 тисяч. На місці наразі працюють оперативні служби. 

"Є загроза вибуху газових балонів, які знаходяться всередині будівлі", - пише Telegram-канал. 

Зазначається, що пожежу нібито було локалізовано. Постраждалих немає. 

 

Фото: у російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (t.me/bazabazon)

Вибухи та пожежі в Росії 

Від початку повномасштабної війни вибухи та пожежі на російських об'єктах стають дедалі звичним явищем. Зокрема Служба безпеки України (СБУ) й Головне управління розвідки (ГУР) також неодноразово реалізовували операції з ураження аеродромів, нафтопереробних заводів й підстанцій країни-терориста. 

Днями в Росії жалілись на "приліт" по підстанції Олійного комбінату в Суджі Курської області. Зокрема нещодавно була уражена нафтобаза в Краснодарській області, внаслідок чого здійнялась масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація