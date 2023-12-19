У российских авиакомпаний планируют забрать 37 самолетов за пределами РФ

В Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Из-за введенных весной 2023 года санкций против европейской "дочки" российской государственной транспортной лизинговой компании GTLK Europe и ее дальнейшей ликвидации внешние управляющие компании требуют арестовать приобретенные ею самолеты.
Отмечается, что ликвидаторы компании хотят продать лайнеры, чтобы рассчитаться с кредиторами.
В свою очередь, внешние управляющие дочерней компании требуют признать недействительными договоры, по которым суда были приняты в собственность лизинговой компании, а также права собственности компании на эти самолеты.
Так, в случае признания Высоким судом Ирландии претензий истцов, самолеты будут задерживать в аэропортах по всему миру как угнанные.
Напомним, одна из крупнейших российских авиакомпаний Azur Air, совершавшая чартерные рейсы, использует лишь часть своего аэрофлота. Из-за санкций простаивают 8 из 22 самолетов.
Также мы писали, как санкции "приземлили" очередной самолет в РФ. Авиалайнер "Уральских авиалиний" сел в поле со 170 пассажирами на борту.
Также мы сообщали, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих. Ту-204 и Ту-214 простаивают из-за недоступности аварийных трапов производства США, разрабатываемых специально для этих российских самолетов.
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