Российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих: детали

Нехватку западных самолетов в России хотят частично решить с помощью простаивающих Ту-204 и Ту-214 местного производства. Однако вернуть их в состояние летной годности не удается из-за американских комплектующих.

Все упирается в аварийные надувные трапы производства США и баллоны со сжатым воздухом, которые разрабатывали специально для этих российских самолетов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Вернуть самолеты Ту-204 и Ту-214 в небо должна была лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко", которая входит в госкорпорацию "Ростех". В течкение 2023-2024 годов компания должна была восстановить 11 самолетов, которые находятся в ее собственности. Речь идет о восьми пассажирских Ту-204 и Ту-214, двух транспортных Ил-96-400Т и одном Ан-124. На эти цели государство выделило 160 млн долларов.

Однако исполнение поручения правительства оказалось под угрозой из-за санкций. Об этом руководитель компании указал в письме к Росавиации.

Самая большая проблема возникла с аварийными надувными трапами производства американской компании Zodiac Aero Evacuation Systems. Они необходимы быстрой эвакуации пассажиров и членов экипажа.

Эти трапы работают в комплекте с баллонами со сжатым воздухом. Их срок годности составляет 15 лет. В распоряжении компании есть только просроченное оборудование, установку которого не согласовали.

Прямые поставки новых резервуаров в Россию невозможны, а наладить альтернативные каналы не удалось – данные баллоны со сжатым газом разработаны и применяются исключительно на Ту-204/214 и МС-21.

Сертификационные испытания российских трапов на Ту-214 планируется завершить не раньше середины 2025 года. В компании не гарантируют, что они подойдут и для Ту-204.

Ранее сообщалось, что в РФ получили двигатели и запчасти к западным самолетам на сумму 171 млн долларов через ОАЭ и Китай.

Также мы писали, что в 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.