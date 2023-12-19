У російських авіакомпаній планують забрати 37 літаків поза межами РФ

Через введені навесні 2023 року санкції проти європейської "доньки" російської державної транспортної лізингової компанії GTLK Europe та її подальшої ліквідації зовнішні керуючі компанії вимагають заарештувати придбані нею літаки.

Зазначається, що ліквідатори компанії хочуть продати лайнери, щоби розрахуватися з кредиторами.

Своєю чергою зовнішні керуючі дочірньої компанії вимагають визнати недійсними договори, за якими суди були прийняті у власність лізингової компанії, а також права власності компанії на ці літаки.

Так, у випадку визнання Високим судом Ірландії претензій позивачів, літаки затримуватимуть в аеропортах по всьому світу як викрадені.