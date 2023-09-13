Запрет на ремонт. Как санкции "приземлили" очередной самолет в РФ

Санкции против российской авиации приводят к росту числа инцидентов с пассажирскими самолетами. Один из таких случаев – экстренное приземление на поле Airbus A320 "Уральских авиалиний" со 170 людьми на борту.

Какие были причины инцидента и что ждет подсанкционный авиалайнер, TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

12 сентября пассажирский самолет A320 "Уральских авиалиний" приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. Люди не пострадали.

Авиалайнер совершал перелет из Сочи в Омск, когда перед посадкой обнаружилось, что отказала одна из трех гидросистем, которая отвечает за тормозные щитки на крыле и закрылки.

В связи с этим был риск, что посадочной полосы в 2500 м в Омске может не хватить. А запасов топлива долететь до Новосибирска, где полоса 3600 м, могло не хватить. На быстрый расход топлива повлиял ветер, низкий эшелон полета и выпущенные створки шасси, которые отказали.

Авиалайнер, который приземлили на пшеничное поле, был выпущен в 2004 году и изначально эксплуатировался Air Arabia. В 2022 году самолет попал под западные санкции, которые предусматривают запрет на сертифицированное обслуживание, ремонт и поставку оригинальных запчастей. Поэтому обслуживание воздушного судна в "Уральских авиалиниях" проводили самостоятельно.

Самолет, который приземлили в поле, попытаются транспортировать и восстановить. Для этого воздушное судно могут разобрать на части. В компании не уточняют, как это планируют сделать без помощи разработчика Airbus.

"Уральские авиалинии" уже садити свой самолет на поле в 2019 году. Тогда отказали оба двигателя после столкновения со стаей птиц. Тот Airbus A321 вскоре разрезали и вывезли на утилизацию.

Напомним, мы писали, что российские авиакомпании все чаще отменяют рейсы из-за поломок самолетов.