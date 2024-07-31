Российские захватчики засорили Азовское море до критического уровня, - ЦНС
На территории временно оккупированного Гениченского района в Херсонской области зафиксированы факты критического загрязнения Азовского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Одним из районов, где вода больше всего загрязнена является Арабатская стрелка. В районе морская вода стала опасной не только для людей, но и для морской фауны, в частности для дельфинов.
"Вырубка лесов, загрязнение водоемов, в конце концов вспышка холеры в Крыму - это результаты преступной деятельности россиян на временно оккупированных территориях Украины. Ежедневно открываем новые и новые факты произвола врага", - говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
Во временно оккупированных районах Донецкой области, российский агрессор в сотрудничестве с местными оккупационными администрациями начали массовую вырубку лесов.
Также временно оккупированная территория Донецкой области загрязнена миллионами тонн вредных мусорных отходов.
Кроме того, захватчики придумали изящный способ увеличения мобилизационного ресурса. За каждого приведенного в военкомат военнообязанного, россияне будут получать вознаграждение.
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