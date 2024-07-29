Россия устроила массовую вырубку лесов в оккупированной Донецкой области, - ЦНС

На временно оккупированной территории Донецкой области враг в сотрудничестве с местными коллаборантами начал массово вырубать леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

После вырубки древесину продают и отправляют по железной дороге и морем за границу. Все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированного региона Украины.

В ЦНС отметили, что политика российского оккупанта состоит в уничтожении всего живого повсюду, куда ступает его нога. И это касается как мирного населения, так и экологии.

Также в ведомстве напомнили, что сейчас так называемое псевдо образование "ДНР" утопает почти в 4 млн тонн мусора.

"Чтобы прекратить полное уничтожение временно оккупированных территорий Украины, необходимо освободить ее от оккупанта", - резюмировали в ЦНС.