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Россия устроила массовую вырубку лесов в оккупированной Донецкой области, - ЦНС

Понедельник 29 июля 2024 23:30
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Россия устроила массовую вырубку лесов в оккупированной Донецкой области, - ЦНС Фото: иллюстрация леса (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированной территории Донецкой области враг в сотрудничестве с местными коллаборантами начал массово вырубать леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

После вырубки древесину продают и отправляют по железной дороге и морем за границу. Все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированного региона Украины.

В ЦНС отметили, что политика российского оккупанта состоит в уничтожении всего живого повсюду, куда ступает его нога. И это касается как мирного населения, так и экологии.

Также в ведомстве напомнили, что сейчас так называемое псевдо образование "ДНР" утопает почти в 4 млн тонн мусора.

"Чтобы прекратить полное уничтожение временно оккупированных территорий Украины, необходимо освободить ее от оккупанта", - резюмировали в ЦНС.

Проблемы с водой в Донецкой области

Неделю назад во временно оккупированный Донецк прекратилась подача воды. Причиной стало отключение света в России. Это повлекло за собой остановку водопровода "Дон - Донбасс".

Также РБК-Украина писало, что днями ранее на в оккупированной части Донецкой области местные вышли на протесты. Жители недовольны тем, что в населенных пунктах наблюдаются проблемы с водоснабжением и отсутствием питьевой воды.

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