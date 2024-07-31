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Російські загарбники забруднили Азовське море до критичного рівня, - ЦНС

Середа 31 липня 2024 23:50
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Російські загарбники забруднили Азовське море до критичного рівня, - ЦНС Фото: на Арабатській стрілці зафіксовано критичний рівень забруднення Азовського моря (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

На території тимчасово окупованого Геніченського району в Херсонській області зафіксовано факти критичного забруднення Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Одним із районів, де вода найбільше забруднена є Арабатська стрілка. В районі морська вода стала небезпечною не лише для людей, а і для морської фауни, зокрема для дельфінів.

"Вирубка лісів, забруднення водойм, зрештою спалах холери в Криму - це результати злочинної діяльності росіян на тимчасово окупованих територіях України. Щодня відкриваємо нові і нові факти свавілля ворога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях України

У тимчасово окупованих районах Донецької області, російський агресор у співпраці з місцевими окупаційними адміністраціями почали масову вирубку лісів.

Також тимчасово окупована територія Донецької області забруднена мільйонами тонн шкідливих сміттєвих відходів.

Крім того, загарбники вигадали витончений спосіб збільшення мобілізаційного ресурсу. За кожного приведеного до військкомату військовозобов'язаного, росіяни будуть отримувати винагороду.

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