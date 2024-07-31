Російські загарбники забруднили Азовське море до критичного рівня, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Одним із районів, де вода найбільше забруднена є Арабатська стрілка. В районі морська вода стала небезпечною не лише для людей, а і для морської фауни, зокрема для дельфінів.

"Вирубка лісів, забруднення водойм, зрештою спалах холери в Криму - це результати злочинної діяльності росіян на тимчасово окупованих територіях України. Щодня відкриваємо нові і нові факти свавілля ворога", - йдеться у повідомленні.