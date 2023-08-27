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Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области, - ОВА

Воскресенье 27 августа 2023 11:58
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Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области, - ОВА Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали Херсонскую область с авиации. Сбросили на регион управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

  • Отмечается, что в результате атаки пострадали районы:
  • Херсон;
  • Дарьевка;
  • Казацкое;
  • Одрадокаменка.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - пишет ОВА.

Сейчас другие подробности обстрелов не раскрываются.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 61 обстрел, выпустив всего 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

Россияне попали в здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне и территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.

В результате обстрелов за прошедшие сутки погиб гражданский, еще четверо получили ранения.

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