Российские военные из минометов обстреляли территорию Черниговской области

В среду, 7 декабря, российские военные атаковали приграничье Черниговской области. Оккупанты выпустили примерно 16 мин со своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
"Зафиксировано 16 приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремяч", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что это произошло с 13:50 до 14:00. Потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что 27 ноября российские войска в очередной раз обстреляли со своей территории приграничье Черниговской и Сумской областей.
В Черниговской области увеличили продолжительность отключения электроэнергии. В регионе ввели 6-часовые ограничения.
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